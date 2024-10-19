В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона
Уральского рэпера Трикопюшона зарезала женщина во время пьяной ссоры в подъезде, сообщают паблики «Hip-Hop Family» и «Типичный рэпер» со ссылкой на пресс-релиз регионального управления Следственного комитета.
Погибший дружил с Энди Картрайтом (Александр Юшко), которого четыре года назад расчленила супруга.
Вечером 16 октября артист выпивал в подъезде дома на Металлургическом районе Челябинска вместе с 34-летней женщиной. В какой-то момент между парой возник конфликт, и она ударила рэпера ножом в шею. Музыкант скончался на месте. Трикопюшону было 34 года. Недавно он освободился из колонии. Тематические Telegram-каналы сообщают, что рэпера убила собственная жена.
Музыкант был близким другом Энди Картрайта, записывал с ним совместные треки и выступал. Летом 2020 года фрагменты расчлененного тела Картрайта нашли в съемной квартире на Невском проспекте Санкт-Петербурга, где он жил с женой Мариной Кохал. По версии следствия, Кохал вколола ему смертельную инъекцию некоего препарата. Сама женщина утверждала, что Картрайт умер от передозировки, она не хотела для него бесславной смерти и попыталась спрятать тело. Экспертиза показала, что музыкант не употреблял запрещенные вещества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru