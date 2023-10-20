Рэпер Гуф официально развелся с женой

Рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) официально развёлся с супругой. Решение о расторжении брака принял судебный участок мирового судьи №197 в российской столице, сообщает агентство «Москва».

Таким образом, судебная инстанция удовлетворила иск Юлии Долматовой к музыканту. Уточняется, что теперь уже бывшие супруги обошлись без раздела имущества по суду.

Пара вступила в брак в конце 2021 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следующей весной у них родилась дочь. Однако в этом году разразился громкий скандал. Гуф не давал жене и дочери улететь из Таиланда, где они отдыхали. В ответ Юлия грозилась вызвать сотрудников правоохранительных органов.

