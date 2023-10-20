Рэпер Гуф официально развелся с женой
Рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) официально развёлся с супругой. Решение о расторжении брака принял судебный участок мирового судьи №197 в российской столице, сообщает агентство «Москва».
Таким образом, судебная инстанция удовлетворила иск Юлии Долматовой к музыканту. Уточняется, что теперь уже бывшие супруги обошлись без раздела имущества по суду.
Пара вступила в брак в конце 2021 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следующей весной у них родилась дочь. Однако в этом году разразился громкий скандал. Гуф не давал жене и дочери улететь из Таиланда, где они отдыхали. В ответ Юлия грозилась вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Состоялся релиз игры «Человек-паук 2» для PlayStation 5 с русской озвучкой
- Рэпер Гуф официально развелся с женой
- В Тель-Авиве накрыли столы для будущих освобожденных из сектора Газа заложников
- Президент Латвии пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море
- Путин расширил центральный аппарат Росгвардии
- Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции
- «Не проверяла»: Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями
- В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной
- Уже шесть тысяч россиян вернулись из Израиля с 9 октября
- The Rolling Stones выпустили альбом «Hackney Diamonds»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru