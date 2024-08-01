Песков признался, что уже стал дедушкой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже стал дедушкой.

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей и внуков

По его словам, у него есть внучка, которую зовут Алиса.

«Я не буду говорить, сколько ей лет, она уже достаточно взрослая. В школе учится», - заявил представитель Кремля.

Он добавил, что ждёт новых внуков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал детей и внуков главным подарком от Деда Мороза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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