Песков признался, что уже стал дедушкой
1 августа 202418:15
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже стал дедушкой.
По его словам, у него есть внучка, которую зовут Алиса.
«Я не буду говорить, сколько ей лет, она уже достаточно взрослая. В школе учится», - заявил представитель Кремля.
Он добавил, что ждёт новых внуков.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал детей и внуков главным подарком от Деда Мороза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru