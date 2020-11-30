Рэпер Баста прокомментировал обвинения в нарушении мер по COVID-19

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все меры профилактики коронавируса на его концерте в Санкт-Петербурге были соблюдены.

Ранее петербургский комитет по культуре объявил о дополнительной проверке условий проведения концерта музыканта, который состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. В соцсетях появились массовые жалобы на несоблюдение дистанции и отсутствие масок у многих зрителей. При этом выступление артиста было согласовано властями, а количество зрителей не превышало допустимые 50% зала.

В видеообращении в Instagram Вакуленко заявил, что все требования властей Северной столицы были соблюдены, а необходимые разрешения — получены. По словам музыканта, зрителям выдавали маски, а в фойе концертного зала установили санитайзеры.

Вакуленко считает, что его концерт встал «комом в горле» у организаторов, которые не могут готовиться к мероприятиям в соответствии с коронавирусными ограничениями.

