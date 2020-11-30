Рэпер Баста прокомментировал обвинения в нарушении мер по COVID-19
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что все меры профилактики коронавируса на его концерте в Санкт-Петербурге были соблюдены.
Ранее петербургский комитет по культуре объявил о дополнительной проверке условий проведения концерта музыканта, который состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. В соцсетях появились массовые жалобы на несоблюдение дистанции и отсутствие масок у многих зрителей. При этом выступление артиста было согласовано властями, а количество зрителей не превышало допустимые 50% зала.
В видеообращении в Instagram Вакуленко заявил, что все требования властей Северной столицы были соблюдены, а необходимые разрешения — получены. По словам музыканта, зрителям выдавали маски, а в фойе концертного зала установили санитайзеры.
Вакуленко считает, что его концерт встал «комом в горле» у организаторов, которые не могут готовиться к мероприятиям в соответствии с коронавирусными ограничениями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Власти Аризоны подтвердили победу Байдена на выборах
- В Краснодаре из-за тумана задерживаются вылеты
- Рэпер Баста прокомментировал обвинения в нарушении мер по COVID-19
- В Совфеде объяснили, кто получит две пенсионные выплаты в декабре
- Слуцкий назвал спектаклем заявление ОЗХО по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru