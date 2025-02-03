Ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году подорожают на 25%
Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырастут на 20-25% к концу 2025 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Она объяснила, что рост цен связан с увеличением стоимости услуг, а также с традиционным влиянием курса валют на стоимость запчастей.
Овчинникова отметила, что в текущих экономических условиях нет оснований ожидать снижения стоимости обслуживания автомобилей.
Кроме того, высокая инфляция, кадровые проблемы в отрасли, низкие продажи новых автомобилей и налоговые изменения могут дополнительно способствовать росту цен на автосервисы в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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