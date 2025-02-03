Ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году подорожают на 25%

Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырастут на 20-25% к концу 2025 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Она объяснила, что рост цен связан с увеличением стоимости услуг, а также с традиционным влиянием курса валют на стоимость запчастей.