Ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году подорожают на 25%

Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырастут на 20-25% к концу 2025 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Она объяснила, что рост цен связан с увеличением стоимости услуг, а также с традиционным влиянием курса валют на стоимость запчастей.

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Овчинникова отметила, что в текущих экономических условиях нет оснований ожидать снижения стоимости обслуживания автомобилей.

Кроме того, высокая инфляция, кадровые проблемы в отрасли, низкие продажи новых автомобилей и налоговые изменения могут дополнительно способствовать росту цен на автосервисы в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pexels.com
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