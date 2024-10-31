Релокантам будет грозить арест имущества за преступления против РФ
Имущество россиян, которые находятся за пределами РФ, могут арестовать за публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, сообщил «Профиль».
Согласно законопроекту, имущество россиян могут арестовать, если они совершили за пределами РФ административное правонарушение, которое правоохранители и суд сочтут «направленным против интересов РФ».
Авторы инициативы отмечают, что действующий Кодекс об административных правонарушениях не подразумевает профилактических мер для релокантов, чтобы пресечь их действия.
При этом согласно КоАП, стоимость арестованного имущества не должна превышать максимальный размер штрафа за правонарушение.
Ранее, 10 июля, Замоскворецкий районный суд в Москве заочно арестовал телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву в рамках уголовного дела по оправданию терроризма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru