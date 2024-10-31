Релокантам будет грозить арест имущества за преступления против РФ

Имущество россиян, которые находятся за пределами РФ, могут арестовать за публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, сообщил «Профиль».

Согласно законопроекту, имущество россиян могут арестовать, если они совершили за пределами РФ административное правонарушение, которое правоохранители и суд сочтут «направленным против интересов РФ».

Авторы инициативы отмечают, что действующий Кодекс об административных правонарушениях не подразумевает профилактических мер для релокантов, чтобы пресечь их действия.