Релокантам будет грозить арест имущества за преступления против РФ

Имущество россиян, которые находятся за пределами РФ, могут арестовать за публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, сообщил «Профиль».

Согласно законопроекту, имущество россиян могут арестовать, если они совершили за пределами РФ административное правонарушение, которое правоохранители и суд сочтут «направленным против интересов РФ».

Авторы инициативы отмечают, что действующий Кодекс об административных правонарушениях не подразумевает профилактических мер для релокантов, чтобы пресечь их действия.

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При этом согласно КоАП, стоимость арестованного имущества не должна превышать максимальный размер штрафа за правонарушение.

Ранее, 10 июля, Замоскворецкий районный суд в Москве заочно арестовал телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву в рамках уголовного дела по оправданию терроризма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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