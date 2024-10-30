Мосгорсуд оставил в силе приговор иноагенту Мунтяну
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу признанного иноагентом автора мультфильма Mr.Freeman Павла Мунтяна на вынесенный заочный обвинительный приговор по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судебная коллегия по уголовным делам сочла справедливым наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Напомним, Хорошевский районный суд вынес приговор Мунтяну 6 сентября. Сам осужденный находится в международном розыске. Суд счел доказанным распространение Мунтяном недостоверных сведений о действиях российских войск. При этом прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Ранее стало известно, что против журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) не возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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