Мосгорсуд оставил в силе приговор иноагенту Мунтяну

Судебная коллегия по уголовным делам сочла справедливым наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, Хорошевский районный суд вынес приговор Мунтяну 6 сентября. Сам осужденный находится в международном розыске. Суд счел доказанным распространение Мунтяном недостоверных сведений о действиях российских войск. При этом прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее стало известно, что против журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) не возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

