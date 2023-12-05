Релиз GTA VI запланировали на 2025 год
Компьютерная игра Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году. Трейлер новинки обнародовала компания-разработчик Rockstar Games.
Действие будет происходить в вымышленном штате Леонида, где находятся Вайс Сити и другие города игрового мира. В трейлере показали ключевых персонажей GTA VI — Лусию и Джейсона. Отмечается, что Лусия станет первым главным героем-женщиной в играх серии.
Новинка выйдет в 2025 году в версиях для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Предыдущая часть игры, Grand Theft Auto V, была выпущена в 2013 году. Она стала одной из самых популярных в мире, за десять лет было продано свыше 160 млн копий.
В марте 2022 года издатель GTA и ряда других популярных игровых серий компания Take-Two заявила о приостановке продаж и поддержки продуктов в России и Белоруссии, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru