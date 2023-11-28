Amazon представил первые кадры сериала по популярной игре Fallout
28 ноября 202319:52
Появились первые фото телевизионной адаптации серии видеоигр Fallout.
Над сериалом работают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» от HBO. Помимо Уолтона Гоггинса центральные роли в нем исполнили Элла Пернелл («Шершни») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).
Премьера состоится 12 апреля на Amazon.
Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российская компьютерная игра «Смута» должна выйти в марте 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru