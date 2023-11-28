Amazon представил первые кадры сериала по популярной игре Fallout

Над сериалом работают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» от HBO. Помимо Уолтона Гоггинса центральные роли в нем исполнили Элла Пернелл («Шершни») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).



Премьера состоится 12 апреля на Amazon.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российская компьютерная игра «Смута» должна выйти в марте 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

