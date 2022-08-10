Ректоры вузов потребовали устранить ошибки в сервисе «Поступи онлайн»
Сервис для подачи документов для поступления в высшие учебные заведения «Поступи онлайн» необходимо как можно быстрее доработать, исключить все ошибки и огрехи. Об этом заявили ректоры отечественных вузов в ходе обсуждения сервиса Министерства цифрового развития, который нынешним летом был запущен в массовое использование.
Данный ресурс использовали 850 вузов. По оценке ректоров, внедрение идёт непросто, ещё необходима большая работа вместе со специалистами Минцифры. Главными принципами работы сервиса должны быть «открытость, прозрачность и комфорт», подчёркивалось в ходе обсуждения.
Впервые новый супер-сервис применялся в 2021 году, в нём сразу обнаружился целый ряд недочетов, которые ещё тогда обещали исправить. Однако и в нынешнем году поступающие и их родители жаловались на сбои, которые отмечались как при подаче документов онлайн, так и при получении результатов приема.
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