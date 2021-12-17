Ректора Смоленского вуза арестовали по делу о присвоении 1,5 млн рублей

Ректора Смоленского университета спорта Георгия Герца суд заключил под стражу. Герц подозревается в хищении более 1,5 млн бюджетных средств вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Смоленской области.

Против Герца и его сообщника, директора структурного подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

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Следователи полагают, что с июня 2020 года по июнь 2021 года из бюджета учебного заведения было похищено более 1,5 млн рублей. 800 тысяч из этой суммы были переведены на счета аффилированной фирмы за ремонтные работы, которые не были выполнены. 600 тысяч рублей также были перечислены на счета этой фирмы, позже эта сумма была потрачена на покупку сантехнического оборудования в дом Герца.

На территории университета также была незаконно установлена майнинговая ферма, общий ущерб от которой превысил 5 млн рулей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:вузыХищение
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