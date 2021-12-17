Ректора Смоленского вуза арестовали по делу о присвоении 1,5 млн рублей

Ректора Смоленского университета спорта Георгия Герца суд заключил под стражу. Герц подозревается в хищении более 1,5 млн бюджетных средств вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Смоленской области.

Против Герца и его сообщника, директора структурного подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).