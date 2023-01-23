Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности
Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимира Мау освободили от должности, исполнять обязанности руководителя вуза будет проректор учреждения, директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — отметили в кабмине.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Комиссарова и.о. ректора академии.
В июне Мау стал фигурантом дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, напоминает RT. Как сообщали СМИ, ректора РАНХиГс подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минпросвещения; нанесенный совместно с экс-замглавы министерства Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком ущерб оценили в более 40 млн рублей. Мау был помещен под домашний арест, однако уже в августе вернулся к обязанностям руководителя вуза.
Адвокат ректора Алексей Дудник в октябре сообщил, что дело о мошенничестве в отношении Мау было закрыто. Позже в СМИ появились сведения, что ректор РАНХиГС улетел в Израиль.
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