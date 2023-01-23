Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — отметили в кабмине.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Комиссарова и.о. ректора академии.

В июне Мау стал фигурантом дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, напоминает RT. Как сообщали СМИ, ректора РАНХиГс подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минпросвещения; нанесенный совместно с экс-замглавы министерства Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком ущерб оценили в более 40 млн рублей. Мау был помещен под домашний арест, однако уже в августе вернулся к обязанностям руководителя вуза.

Адвокат ректора Алексей Дудник в октябре сообщил, что дело о мошенничестве в отношении Мау было закрыто. Позже в СМИ появились сведения, что ректор РАНХиГС улетел в Израиль.

