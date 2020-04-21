Ректора КНИТУ подозревают во многолетнем мошенничестве

Следствие утверждает, что с 2004 по 2017 год подозреваемый работал на полной ставке сразу в двух местах - инновационно-производственном технопарке "Идея" и КНИТУ, где был заведующим несуществующей кафедры. По версии следователей, таким образом подозреваемый незаконно получил зарплату на сумму не менее 1 млн рублей.

Отмечается, что в отношении 49-летнего ректора казанского вуза возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

