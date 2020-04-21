Ректора КНИТУ подозревают во многолетнем мошенничестве
Ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) подозревает в многолетнем мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на татарстанский СК.
Следствие утверждает, что с 2004 по 2017 год подозреваемый работал на полной ставке сразу в двух местах - инновационно-производственном технопарке "Идея" и КНИТУ, где был заведующим несуществующей кафедры. По версии следователей, таким образом подозреваемый незаконно получил зарплату на сумму не менее 1 млн рублей.
Отмечается, что в отношении 49-летнего ректора казанского вуза возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Кадыров побрился налысо из-за закрытых парикмахерских
- В Британии вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях 23 апреля
- ОПЕК созывает экстренное совещение из-за катастрофы на рынке нефти
- Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
- СК назвал имя заказчика убийства Япончика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru