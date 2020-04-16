Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство 20 млн рублей
В Московской области по подозрению в вымогательстве задержан полковник Росгвардии. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он вымогал у бизнесмена около 20 млн рублей.
В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что речь идет о замглавы оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове.
В полицию с заявлением о вымогательстве обратился предприниматель из Истринского района. Он заявил, что уже передал злоумышленникам часть денег за «покровительство».
В ходе оперативных действий были задержаны двое подозреваемых. Полученная от них информация послужила поводом для доследственной проверки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Прямые выплаты от государства затронут полмиллиона российских компаний
- Опрос: 60% россиян готовы к возможному продлению режима самоизоляции
- В Китае отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19
- Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
- Ожидания пика коронавируса в России сдвинулись на июнь-июль
Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru