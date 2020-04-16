Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство 20 млн рублей

В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что речь идет о замглавы оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове.



В полицию с заявлением о вымогательстве обратился предприниматель из Истринского района. Он заявил, что уже передал злоумышленникам часть денег за «покровительство».



В ходе оперативных действий были задержаны двое подозреваемых. Полученная от них информация послужила поводом для доследственной проверки.

