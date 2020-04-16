Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство 20 млн рублей

В Московской области по подозрению в вымогательстве задержан полковник Росгвардии. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он вымогал у бизнесмена около 20 млн рублей.

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В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что речь идет о замглавы оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове.

В полицию с заявлением о вымогательстве обратился предприниматель из Истринского района. Он заявил, что уже передал злоумышленникам часть денег за «покровительство».

В ходе оперативных действий были задержаны двое подозреваемых. Полученная от них информация послужила поводом для доследственной проверки.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПодмосковьеЗадержаниеКоррупция

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