Ректор университета в Казани задержан по делу о мошенничестве

Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергей Юшко задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом информирует республиканское управление Следственного комитета по Татарстану.

Юшко подозревают в получение зарплаты за фиктивную должность в высшем учебном заведении. По версии следствия, мошеннические действия относятся к периоду 2004-2017 годов. Тогда Юшко работал в одном из инновационно-производственных технопарков.

Одновременно он числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ. Однако, как установило следствие, такого деканата на самом деле вообще не существовало. Его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки.

По оценке правоохранителей, нынешний ректор незаконно получил за это время свыше 7 миллионов рублей в качестве заработной платы. Следствие намерено добиваться его ареста.

