Ректор вуза в Дагестане стал фигурантом дела за трудоустройство «мертвых душ»

На ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева завели уголовное дело за трудоустройство «мертвых душ», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ректор университета в Якутии задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Он фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически не работали. При этом в ближайшее время ожидаются новые уголовные дела в отношении руководства университета и близких к Маммаеву лиц.

Сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.

В ноябре 2020 года ректор Арктического государственного агротехнологического университета в Якутии, депутат парламента области был задержан по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочий.

Вуз с 2016 года незаконно получил 250 млн руб. из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное Деловузы
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