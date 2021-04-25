Ректор вуза в Дагестане стал фигурантом дела за трудоустройство «мертвых душ»

Он фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически не работали. При этом в ближайшее время ожидаются новые уголовные дела в отношении руководства университета и близких к Маммаеву лиц.

Сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.

В ноябре 2020 года ректор Арктического государственного агротехнологического университета в Якутии, депутат парламента области был задержан по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочий.

Вуз с 2016 года незаконно получил 250 млн руб. из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов.

