Ректор ВШЭ призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»

По его словам, конкурс даёт возможность заявить о себе и продвинуться тем, кто готов работать на благо России и «вдохновлять своим примером других».

Он отметил, что новые победители, как и прежние триумфаторы конкурса, обязательно найдут применение своим талантам и будут успешно работать на самых высоких и ответственных должностях.

«Конкурс «Лидеры России» помог создать систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных направлений. Таких людей у нас, к счастью, действительно много. Надо просто дать им возможность проявить себя», – уверен Анисимов.

В пресс-службе напомнили, что принять участие в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» могут граждане РФ и иностранцы в возрасте до 55 лет, имеющие опыт управления не менее двух лет. Один из главных призов - грант в размере одного млн рублей на обучение, а также карьерные консультации и сопровождение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стартовал приём заявок на участие в городском конкурсе изобретателей и новаторов «Новатор Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

