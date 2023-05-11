Ректор ВШЭ призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»
Член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России», ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов пригласил всех к участию в пятом сезоне и напомнил, что зарегистрироваться можно до 14 мая, сообщает пресс-служба проекта.
По его словам, конкурс даёт возможность заявить о себе и продвинуться тем, кто готов работать на благо России и «вдохновлять своим примером других».
Он отметил, что новые победители, как и прежние триумфаторы конкурса, обязательно найдут применение своим талантам и будут успешно работать на самых высоких и ответственных должностях.
«Конкурс «Лидеры России» помог создать систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных направлений. Таких людей у нас, к счастью, действительно много. Надо просто дать им возможность проявить себя», – уверен Анисимов.
В пресс-службе напомнили, что принять участие в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» могут граждане РФ и иностранцы в возрасте до 55 лет, имеющие опыт управления не менее двух лет. Один из главных призов - грант в размере одного млн рублей на обучение, а также карьерные консультации и сопровождение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стартовал приём заявок на участие в городском конкурсе изобретателей и новаторов «Новатор Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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