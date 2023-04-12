На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 40 тысяч человек

Заявки на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» подали более 40 тысяч заявок, заявил гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. Его слова приводит газета «Известия».

Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 450

По словам Комиссарова, заявки были поданы не только с территории России, но и из еще 61 государства. Он отметил, что жители новых российских субъектов активно присылают заявки на конкурс. Добавляется, что больше 65% участников - люди в возрасте от 36 до 50 лет.

Пятый сезон кадрового конкурса, организованного президентской платформой, был запущен во вторник, 4 апреля.

Ранее стали известны победители первого в этом году хакатона серии Tender Hack, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото предоставлено организаторами конкурса
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