На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 40 тысяч человек
Заявки на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» подали более 40 тысяч заявок, заявил гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. Его слова приводит газета «Известия».
По словам Комиссарова, заявки были поданы не только с территории России, но и из еще 61 государства. Он отметил, что жители новых российских субъектов активно присылают заявки на конкурс. Добавляется, что больше 65% участников - люди в возрасте от 36 до 50 лет.
Пятый сезон кадрового конкурса, организованного президентской платформой, был запущен во вторник, 4 апреля.
Ранее стали известны победители первого в этом году хакатона серии Tender Hack, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru