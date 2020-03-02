Ректор Воронежского технического университета задержан по делу о взятке
Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.
Как пишет агентство, против Колодяжного заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Согласно следствию, ректор ВГТУ за пять лет (с января 2015 по январь 2020 года) получил от своего подчиненного за покровительство взятку суммой не менее 2 млн рублей.
Также были задержаны четверо подчиненных главы университета, против них возбуждено дело о мошенничестве. У всех задержанных были проведены обыски.
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