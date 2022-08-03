Ректор «Шанинки» признал вину в мошенничестве и погасил ущерб

В среду столичный Тверской суд рассматривает ходатайство о переводе Зуева под домашний арест.

«В связи с тем, что Зуев Сергей Эдуардович признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — заявил следователь в ходе заседания.

Зуева задержали в октябре по делу о хищении 50 млн рублей, выделенных из бюджета на госконтракты в сфере образования, свою вину он не признавал. В ноябре ректора «Шанинки» поместили под стражу, по решению суда руководитель вуза должен пробыть в СИЗО до 7 августа.

