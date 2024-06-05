Ректор РГГУ Безбородов подтвердил возможный уход с поста в ноябре

«У меня же контракт срочный, до ноября 2024 года. По контракту вполне это реально», — рассказал Безбородов.

Ректор добавил, что «даже по возрасту он выравнивается» в соответствии с законодательством: 2 ноября руководителю вуза исполнится 70 лет.

Ранее СМИ сообщили о возможной смене ректора РГГУ. Безбородов занимает этот пост с 2018 года. Одной из причин кадровых перестановок называют ухудшение показателей РГГУ. По данным рейтинга RAEX, в прошлом году университет занял 54-е место в списке ста лучших вузов России, пишет Ura.ru.

