Ректор РГГУ Безбородов подтвердил возможный уход с поста в ноябре

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов может покинуть свой пост в ноябре после завершения срочного контракта и по достижении 70-летнего возраста. Об этом руководитель вуза рассказал в беседе с ТАСС.

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«У меня же контракт срочный, до ноября 2024 года. По контракту вполне это реально», — рассказал Безбородов.

Ректор добавил, что «даже по возрасту он выравнивается» в соответствии с законодательством: 2 ноября руководителю вуза исполнится 70 лет.

Ранее СМИ сообщили о возможной смене ректора РГГУ. Безбородов занимает этот пост с 2018 года. Одной из причин кадровых перестановок называют ухудшение показателей РГГУ. По данным рейтинга RAEX, в прошлом году университет занял 54-е место в списке ста лучших вузов России, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Николай Галкин
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