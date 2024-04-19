И.о. ректора Института Пушкина назначили Никиту Гусева

Проректора МГУ имени М.В. Ломоносова Никиту Гусева назначили исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Гусев окончил МГУ по специальности «журналистика», имеет степень кандидата филологических наук и звание доцента. И.о. ректора проработал в сфере высшего образования более 10 лет.

«Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — указали в Минобрнауки, подчеркнув, что ответственность за экзамен и выдачу сертификатов «возложена на ректоров уполномоченных вузов».

До назначения Гусева пост ректора института занимала Наталья Трухановская. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения, экс-ректора никто не уведомлял об увольнении, Трухановская находится на больничном.

