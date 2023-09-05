Ректор МИФИ назвал нейросети «конкурентным преимуществом» для студентов
Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в эфире НСН призвал отказаться от «конвейерного» использования нейросетей в вузах, но не избегать эту практику, которая ужа стала реальностью.
Использование нейросетей в процессе обучения уже стало реальностью, студенты с такими навыками получат конкурентное преимущество, заявил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН. При этом он призвал отказаться от «конвейерного» использования нейросетей и определить «границы».
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил легализовать использование студентами «генерирующих нейросетей» при подготовке дипломов и курсовых работ. Шевченко рассказал о перспективах использования современных технологий.
«В образовательной плоскости «конвейерное» использование нейросетей способно лишить студентов возможности приобрести навыки и умения. В известном смысле это аналогично использованию калькулятора - мы все делаем это в повседневной жизни, но справедливо полагаем, что в процессе обучения арифметике в школе ученик не должен им пользоваться, иначе он ничему кроме нажимания кнопок не научится», - отметил он.
При этом Шевченко назвал умение использовать нейросети конкурентным преимуществом, отметив, что границы использования подобных технологий в процессе обучения еще предстоит определить.
«При этом я по-прежнему уверен, что развитие сферы искусственного интеллекта заставит пересмотреть устоявшиеся представления о том, что такое авторство и соавторство, что такое творчество, где границы допустимого в академической культуре. Мы еще в самом начале этого пути, многие ответы только предстоит найти. Нельзя закрывать глаза на то, что у тех, кто быстрее сумеет овладеть инструментарием нейросетей, появится серьезное конкурентное преимущество», - объяснил собеседник НСН.
Также ректор НИЯУ МИФИ напомнил о важности правовой стороны вопроса применения искусственного интеллекта.
«Не следует забывать и о правовой стороне дела. То, что представители законодательной власти ищут подход к практике, которая – хотим мы того или нет – уже стала реальностью, говорит о том, что просто игнорировать тему использования нейросетей в обучении уже нельзя. Вопросы этики применения искусственного интеллекта совсем не являются праздными не только в образовательной сфере, но и в обществе и экономике в целом», - резюмировал он.
Студенты могут использовать искусственный интеллект для технической работы, но не для творчества и написания дипломов, заявил в интервью «Радиоточке НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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