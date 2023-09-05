Ректор МИФИ назвал нейросети «конкурентным преимуществом» для студентов

«В образовательной плоскости «конвейерное» использование нейросетей способно лишить студентов возможности приобрести навыки и умения. В известном смысле это аналогично использованию калькулятора - мы все делаем это в повседневной жизни, но справедливо полагаем, что в процессе обучения арифметике в школе ученик не должен им пользоваться, иначе он ничему кроме нажимания кнопок не научится», - отметил он.

При этом Шевченко назвал умение использовать нейросети конкурентным преимуществом, отметив, что границы использования подобных технологий в процессе обучения еще предстоит определить.

«При этом я по-прежнему уверен, что развитие сферы искусственного интеллекта заставит пересмотреть устоявшиеся представления о том, что такое авторство и соавторство, что такое творчество, где границы допустимого в академической культуре. Мы еще в самом начале этого пути, многие ответы только предстоит найти. Нельзя закрывать глаза на то, что у тех, кто быстрее сумеет овладеть инструментарием нейросетей, появится серьезное конкурентное преимущество», - объяснил собеседник НСН.

Также ректор НИЯУ МИФИ напомнил о важности правовой стороны вопроса применения искусственного интеллекта.

«Не следует забывать и о правовой стороне дела. То, что представители законодательной власти ищут подход к практике, которая – хотим мы того или нет – уже стала реальностью, говорит о том, что просто игнорировать тему использования нейросетей в обучении уже нельзя. Вопросы этики применения искусственного интеллекта совсем не являются праздными не только в образовательной сфере, но и в обществе и экономике в целом», - резюмировал он.

Студенты могут использовать искусственный интеллект для технической работы, но не для творчества и написания дипломов, заявил в интервью «Радиоточке НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

