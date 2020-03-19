Ректор МГУ призвал студентов разъехаться по домам

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий призвал студентов вуза разъехаться по домам на время дистанционного обучения. Соответствующее обращение Садовничего опубликовано на официальном Youtube-канале университета.

По словам Садовничего, вуз при необходимости может помочь студентам с оплатой билетов до дома. Он отметил, что в общежитиях вуза проживают 16 тысяч человек, что может увеличивать риски заражения инфекцией.

Ранее 17 марта МГУ объявил о переводе всех студентов на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.



