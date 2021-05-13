Ректор МГУ предложил повысить стипендию аспирантам
Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий призвал повысить стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы те могли заниматься наукой.
По словам Садовничего, прожить на ту стипендию, которую получают аспиранты сейчас, без другого источника существования невозможно.
«Надо сделать жизнь аспиранта достойной, чтобы он мог заниматься наукой», - цитирует РИА Новости ректора МГУ, который сегодня выступает в Совете Федерации на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».
Ранее депутаты Госдумы заявили, что студенты в России должны получать стипендию, равную прожиточному минимуму в регионе, передает РИА ФАН.
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