Ректор МГУ предложил повысить стипендию аспирантам

«Надо сделать жизнь аспиранта достойной, чтобы он мог заниматься наукой», - цитирует РИА Новости ректора МГУ, который сегодня выступает в Совете Федерации на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Ранее депутаты Госдумы заявили, что студенты в России должны получать стипендию, равную прожиточному минимуму в регионе, передает РИА ФАН.



