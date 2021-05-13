Ректор МГУ предложил повысить стипендию аспирантам

Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий призвал повысить стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы те могли заниматься наукой.

По словам Садовничего, прожить на ту стипендию, которую получают аспиранты сейчас, без другого источника существования невозможно.

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«Надо сделать жизнь аспиранта достойной, чтобы он мог заниматься наукой», - цитирует РИА Новости ректора МГУ, который сегодня выступает в Совете Федерации на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Ранее депутаты Госдумы заявили, что студенты в России должны получать стипендию, равную прожиточному минимуму в регионе, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:СтипендииНаука
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