Ректор МГИМО сообщил, что останется на своем посту

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что пока останется на своем посту.

«Нет, работаю. Пока народ доверяет, и начальство велит, буду работать», - сообщил Торкунов, отвечая на вопрос РИА Новости о его возможной отставке.

СМИ: Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку

Ранее в октябре РБК со ссылкой на источники сообщило, что Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО из-за достижения предельного срока пребывания в этой должности. 26 августа ему исполнилось 70 лет.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров ранее прокомментировал ситуацию с COVID-19, передает RT. По его словам, сейчас в вузе не так много заболевших, тогда как, например, в августе закрывались целые этажи в общежитиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузы
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