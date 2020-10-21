Ректор МГИМО сообщил, что останется на своем посту

Ранее в октябре РБК со ссылкой на источники сообщило, что Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО из-за достижения предельного срока пребывания в этой должности. 26 августа ему исполнилось 70 лет.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров ранее прокомментировал ситуацию с COVID-19, передает RT. По его словам, сейчас в вузе не так много заболевших, тогда как, например, в августе закрывались целые этажи в общежитиях.

