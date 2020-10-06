СМИ: Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку

Анатолий Торкунов, находящийся на посту ректора МГИМО почти 30 лет, может уйти с должности. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МИД России.

В соответствии с законодательством, предельный возраст для пребывания в должности ректора – 70 лет. Этим летом Торкунов отпраздновал свой юбилей.

В отдельных случаях срок пребывания в должности руководителей вузов может быть продлен. Так, ректоры МГУ и СПбГУ – Виктор Садовничий и Николай Кропачев, остались в должности. В декабре 2019 президент Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности и продлил их полномочия еще на пять лет.

Собеседник издания сообщил, что вносить подобные поправки по поводу действующего ректора МГИМО не планируется. По достижении 70-летнего возраста ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности. Проректор МГИМО сообщил, что Торкунов «продолжает исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел».

Анатолий Торкунов переизбирался ректором МГИМО пять раз с момента своего вступления в должность в 1992 году. В августе этого года Путин наградил Торгунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросоветсную работу».

