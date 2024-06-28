Ректор Литинститута: распоряжений изъять из вуза книги иноагентов не было
Распоряжений об изъятии каких-либо книг из библиотеки Литературного института не было. Об этом в интерьвю РБК заявил ректор вуза Алексей Варламов.
Отвечая на вопрос о произведениях Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) и Людмилы Улицкой (признана в РФ иноагентом), он указал, что утвержденного кем-либо списка современной литературы у института нет.
«А сами мы бежать впереди паровоза не будем», - подчеркнул Варламов.
Также он добавил, что «ни Акунин, ни Улицкая не были излюбленным чтением» студентов Литинститута.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому Министерство культуры РФ получит право ограничивать в публичных библиотеках доступ к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами или террористами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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