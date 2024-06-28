Ректор Литинститута: распоряжений изъять из вуза книги иноагентов не было

Отвечая на вопрос о произведениях Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) и Людмилы Улицкой (признана в РФ иноагентом), он указал, что утвержденного кем-либо списка современной литературы у института нет.

«А сами мы бежать впереди паровоза не будем», - подчеркнул Варламов.

Также он добавил, что «ни Акунин, ни Улицкая не были излюбленным чтением» студентов Литинститута.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому Министерство культуры РФ получит право ограничивать в публичных библиотеках доступ к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами или террористами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

