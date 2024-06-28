Ректор Литинститута: Благие побуждения не оправдывают доносы
Ничего хорошего в практике доносительства нет. Об этом в интервью РБК заявил ректор Литературного института, писатель Алексей Варламов.
По его словам, доносы ему отвратительны, потому что даже самой благой цели нельзя добиваться «дурными средствами».
«Нельзя из самых лучших побуждений писать доносов ни тайных, ни явных. Нельзя лгать. Нельзя клеветать. Нельзя никого публично оскорблять, кликушествовать и заниматься подлогами. Всё это в моем понимании — «скурвиться», - указал писатель.
Он добавил, что все подлинные фамилии рано или поздно вернутся, а доносчик останется в истории лишь тем, кто пытался их зачеркнуть.
Ранее правозащитник Александр Хуруджи заявил «Радиоточке НСН», что за ложные доносы следует ввести уголовную ответственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru