Ректор Казанского федерального университета арестован по обвинению в убийстве

Таким образом, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей. Арест назначен на 2 месяца.

В суде уточнили, что речь идёт о двух убийствах «из корыстных побуждений или по найму», где ректор выступил подстрекателем.

Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года. Является доктором экономических наук.