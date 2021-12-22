Ректор Казанского федерального университета арестован по обвинению в убийстве

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) 60-летний Ильшат Гафуров арестован судом по обвинению в убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Таким образом, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей. Арест назначен на 2 месяца.

В суде уточнили, что речь идёт о двух убийствах «из корыстных побуждений или по найму», где ректор выступил подстрекателем.

Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года. Является доктором экономических наук.

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ФОТО: pxhere.com
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