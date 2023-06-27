Ректор ГУУ Строев: Средний балл для поступления в вуз на бюджет составляет 86,4
Не на бюджетных местах средний балл тоже достаточно высок, но это говорит о качестве обучающихся, отметил в эфире НСН Владимир Строев.
Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН заявил, что для того, чтобы поступить в ГУУ на бюджет, средний балл должен составлять 86,4.
«Мы ожидаем средний проходной балл в этом году на уровне 86,4 на бюджет. Не на бюджете он пониже, но все равно достаточно высок. Это говорит о качестве выпускников и качестве обучающихся. Поэтому мы гордимся тем, что балл высокий», - сказал Строев.
В свою очередь ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал, что у вузов в регионах средний балл для поступления гораздо ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
«В этом показателе вузы, которые расположены не в Москве и Петербурге, во многом уступают. Москва и Петербург – это крупные города, которые привлекают абитуриентов. Это создает неравную борьбу, что позволяет у нас в регионах более активно работать, рассказывая о себе и преимуществах вуза. Чем меньше на популярную профессию бюджетных мест, тем и балл будет значительно выше. Средний балл на бюджетные места в прошлом году у нас вырос по отношению к предыдущим годам и составил 70,5 балла», - сказал Глушко.
Ранее сообщалось, что 20 июня российские вузы начали приемную кампанию: абитуриент может подать документы в любое высшее учебное заведение страны. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест, сообщает «Радиоточка НСН».
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