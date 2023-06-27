Ректор ГУУ Строев: Средний балл для поступления в вуз на бюджет составляет 86,4

Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН заявил, что для того, чтобы поступить в ГУУ на бюджет, средний балл должен составлять 86,4.

«Мы ожидаем средний проходной балл в этом году на уровне 86,4 на бюджет. Не на бюджете он пониже, но все равно достаточно высок. Это говорит о качестве выпускников и качестве обучающихся. Поэтому мы гордимся тем, что балл высокий», - сказал Строев.

В свою очередь ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал, что у вузов в регионах средний балл для поступления гораздо ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.