Рекрутер пояснил, какие профессии в России могут исчезнуть

Государство планирует активно развивать технические вузы и вкладывать средства в кибериндустрию. Об этом сообщает Об этом сообщает рекрутер, эксперт в сфере труда Ильгиз Валинуров.



Валинуров подчеркнул, что сфера IT-технологий будет призвана взять на себя импортозамещение электроники и редких деталей. По его мнению, правительство видит будущее России в технических профессиях», - передает слова рекрутера «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, профессии «юриста» и «экономиста» будут сокращаться, в том числе будет урезаться и число бюджетных мест на обучение этим специальностям в университете. Эту же участь ждет профессия бухгалтера и кадрового делопроизводства, уверен он.

Также Валинуров предрек падение спроса на индивидуальных тренеров из-за роста числа онлайн-консультантов. При этом он напомнил, что для переквалификации сотрудников государство выделило около 40 млрд рублей.