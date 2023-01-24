Рекрутер объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Эксперт отметила, что большая часть женщин заняты в менее оплачиваемых сферах, например, в здравоохранении и образовании.

Работодатели сегодня завуалированно могут платить женщинам меньше, чем мужчинам, заявила ранее почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН. По ее словам, этот вопрос решается только в государственных органах, в других сферах разрыв до сих пор существует.

