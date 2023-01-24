Рекрутер объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин
HR-специалист Зулия Лоикова назвала патриархат одной из причин неравенства зарплат мужчин и женщин в России, передает NEWS.ru.
По ее словам, разница в оплате составляет 28%, но в некоторых сферах показатель снизился до 15% и 10%. . Наибольший разрыв отмечается в сфере культуры, спорта и развлечений, наименьший – в строительстве, ЖКХ, энергетике и образовании.
Эксперт отметила, что большая часть женщин заняты в менее оплачиваемых сферах, например, в здравоохранении и образовании.
Работодатели сегодня завуалированно могут платить женщинам меньше, чем мужчинам, заявила ранее почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН. По ее словам, этот вопрос решается только в государственных органах, в других сферах разрыв до сих пор существует.
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