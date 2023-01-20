Адвокат предложила принять закон о равной зарплате для мужчин и женщин
Людмила Айвар отметила, что сегодня работодатели обходят обязанность соблюдать равенство в правах работников.
Работодатели сегодня завуалированно могут платить женщинам меньше, чем мужчинам, заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Законодательно у нас урегулировано равенство прав, возможностей, свобод, в том числе и в трудовом праве. Если в государственных органах эти вопросы как-то регулируются, так как есть определенные ставки, то предприниматель, принимая на работу мужчину или женщину, приоритет всегда отдает мужчине, руководствуясь, что он не уйдет в декрет и обладает большими навыками. Здесь должен быть законодательный механизм, который регулировал бы ответственность работодателя в оплате труда женщинам или мужчинам. Но это хитрый вопрос, работодатель всегда может завуалировать это. Нужно внести изменения в законодательство», - объяснила она.
Женщины часто не знают, к кому обращаться, если возникает какая-то проблема, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в пресс-центре НСН.
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