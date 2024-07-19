Рекорды уходят: Вильфанд пообещал спад жары на юге России

При этом синоптик отметил, что в предстоящие выходные на юге страны сохранится температура до +40 градусов.

«В ближайшие дни еще сохранится жаркая погода практически на всем юге европейской России. Температура до +40 градусов будет в выходные дни в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье. Вчера для 18 июля за весь период наблюдений для этого дня в Краснодаре превышен рекорд, было +38,7 градуса, а было +38,4 градуса аж в 1962 году. В Симферополе +39,1 градуса, а предыдущий рекорд +36,3 градуса. Когда рекорды превышаются сразу на столько, это говорит о том, что это небывалое в прямом смысле, потому что таких температур не бывало за весь период наблюдений. Очень впечатляют рекорды в Анапе (17 июля +39,9 градуса), Туапсе», – указал собеседник НСН.

Вильфанд также указал, что обычно в приморских городах не бывает температуры в +35 градусов, но теперь ситуация поменялась и все чаще фиксируются рекордные значения.

«Дело в том, что в приморских городах за +35 градусов почти не бывает, потому что воздух над морем всегда охлаждается. Море – это сглаживающий фактор, там всегда умеренная температура, в Сочи +32 градуса – это что-то невероятное… А сейчас были тоже рекордные значения», – добавил Вильфанд.

Ранее министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил, что отключения электроэнергии в Ростовской области не связаны с работой Ростовской АЭС. По его словам, отключения начались из-за экстремальных температур, для избежания аварий на объектах энергосистемы, передает «Радиоточка НСН».

