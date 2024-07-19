Рекорды уходят: Вильфанд пообещал спад жары на юге России
Даже к концу следующей недели температуры будут на два-три градуса выше многолетних значений, отметил в эфире НСН синоптик Роман Вильфанд.
В конце следующей недели на юге России постепенно будет спадать жара, в Краснодарском крае ожидается до +35 градусов, в Крыму и Ставрополье – до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с НСН.
«К концу рабочих дней следующей недели будет постепенное понижение температуры, но слово «похолодание» с этим уж точно никак не вяжется. Даже к концу следующей недели температуры будут на два-три градуса выше многолетних значений. В Краснодарском крае в выходные +35…+38 градусов, а затем ослабление жары. Преобладающие температуры будут +32… +35 градусов. Но, все-таки, на следующей неделе уже не будет 40-градусных значений. По Крыму аналогичная ситуация – вчера до +40 градусов, в выходные дни +33…+36 градусов. Затем небольшое ослабление: +31… +33 градуса. В Ставрополье аналогичная ситуация – ослабление до +31…+33 градуса», – сказал Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что в предстоящие выходные на юге страны сохранится температура до +40 градусов.
«В ближайшие дни еще сохранится жаркая погода практически на всем юге европейской России. Температура до +40 градусов будет в выходные дни в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье. Вчера для 18 июля за весь период наблюдений для этого дня в Краснодаре превышен рекорд, было +38,7 градуса, а было +38,4 градуса аж в 1962 году. В Симферополе +39,1 градуса, а предыдущий рекорд +36,3 градуса. Когда рекорды превышаются сразу на столько, это говорит о том, что это небывалое в прямом смысле, потому что таких температур не бывало за весь период наблюдений. Очень впечатляют рекорды в Анапе (17 июля +39,9 градуса), Туапсе», – указал собеседник НСН.
Вильфанд также указал, что обычно в приморских городах не бывает температуры в +35 градусов, но теперь ситуация поменялась и все чаще фиксируются рекордные значения.
«Дело в том, что в приморских городах за +35 градусов почти не бывает, потому что воздух над морем всегда охлаждается. Море – это сглаживающий фактор, там всегда умеренная температура, в Сочи +32 градуса – это что-то невероятное… А сейчас были тоже рекордные значения», – добавил Вильфанд.
Ранее министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил, что отключения электроэнергии в Ростовской области не связаны с работой Ростовской АЭС. По его словам, отключения начались из-за экстремальных температур, для избежания аварий на объектах энергосистемы, передает «Радиоточка НСН».
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