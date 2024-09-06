«Рекорды и размах»: Вильфанд пообещал москвичам новую волну тепла и дожди

По его словам, сегодня размах ночных и дневных температур составляет до 20 градусов, новая неделя принесет более теплые ночи.

«Сегодня ночью в Московской области до 2 градусов температура понижалась, а дневные температуры в районе 23-25 градусов. Вот такая амплитуда, размах, изменение температуры более 20 градусов. Ближайшая ночь тоже еще прохладная. В Москве в спальных районах 6-8 градусов, совсем немного. В центре около 10 градусов, но все равно прохладно. А дневные температуры завтра повысятся до 24-26. И никаких осадков. Дальше очень небольшие изменения будут. Ночная температура 9 сентября уже около 10 градусов, в центре города даже около 15. Во вторник еще дальше отходит антициклон, ночные температуры в районе 10-15 градусов, ночное потепление», - отметил он.

Начиная с пятницы, в столицу могут прийти дожди, но лишь кратковременные, температуру это не понизит, заметил Вильфанд.

«Ночи потеплеют, а днем по-прежнему очень комфортно, около 23-26. Собственно говоря, такая погода будет и во вторник, и в среду, и в четверг, она не меняется. А начиная с пятницы, температурный фон такой же, но появляется местами кратковременный дождь, небольшие дождики возможны. Но они уж точно не испортят настроение», - добавил собеседник НСН.

В Москве сентябрь будет аномально теплым примерно до 22 числа, бархатный сезон продлится еще минимум полторы недели, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».

