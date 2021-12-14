Рекордный с 1989 года снегопад прошел в Москве

Как отметил метеоролог, в городе выпало 20% месячной нормы осадков.

«Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге, - 11 мм, в Тушино - 10 мм. <...> Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм», — написал Тишковец в Instagram.

Синоптик пояснил, что причиной аномальных снегопадов в столице стало влияние активного волнового атмосферного фронта.

На фоне обильных осадков в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов, отмечает РИА ФАН.

Ранее рекордные осадки в Москве зафиксировали 7 декабря, снегопад в тот день стал самым сильным с 1949 года, пишет Газета.ру.

