Рекордный с 1989 года снегопад прошел в Москве
Рекордный снегопад обрушился на Москву, таких мощных осадков не было в столице более 30 лет. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Как отметил метеоролог, в городе выпало 20% месячной нормы осадков.
«Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге, - 11 мм, в Тушино - 10 мм. <...> Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм», — написал Тишковец в Instagram.
Синоптик пояснил, что причиной аномальных снегопадов в столице стало влияние активного волнового атмосферного фронта.
На фоне обильных осадков в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов, отмечает РИА ФАН.
Ранее рекордные осадки в Москве зафиксировали 7 декабря, снегопад в тот день стал самым сильным с 1949 года, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Жириновский спрогнозировал начало масштабных боевых действий в Донбассе
- В Новосибирске показали первый летный образец беспилотника «Охотник»
- Рынок акций в России с марта рухнул до минимума
- Тимошенко: Украина стала последней в Европе по ВВП на душу населения
- В США рассказали, как солнце влияет на рассеянный склероз
- СМИ: Цены на арендное жилье в России выросли на 31% за год
- Мэр Биробиджана досрочно уйдет с поста
- Рекордный с 1989 года снегопад прошел в Москве
- В Сети раскритиковали угрозы главы МИД Германии в адрес России
- Аналитики допустили подъем ключевой ставки ЦБ до 8,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru