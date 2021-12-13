Москвичей призвали во вторник отказаться от поездок на машинах из-за снегопада
13 декабря 202123:16
В Центре организации дорожного движения Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
В ведомстве отметили, что снегопад прогнозируется в столице до утра. Большое количество снега окажет влияние на скорость передвижения.
Дептранс призвал пользоваться общественным транспортом в часы пик. «Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города», - говорится в сообщении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru