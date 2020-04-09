Рекордный прирост случаев заражения Covid-19 зафиксирован в Москве

Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом нового типа в России и, в частности, в Москве стал рекордным — 1459 и 857 случаев соответственно, свидетельствуют данные оперативного штаба. В столице эта цифра была максимальной 7 апреля (+697 заболевших).

В сравнении с четвергом прошлой недели (2 апреля) темпы прироста новых случаев в Москве увеличились фактически в 1,4 раза — тогда зарегистрировали 595 новых заболевших за сутки.

По данным столичных властей, половина новых заболевших в городе — это люди моложе 45 лет. Между тем, количество вылечившихся в Москве увеличилось на 43 человека, до 313.

