Рекордное число заявок поступило на премию «Экология – дело каждого»

На Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» поступило более 21,5 тысяч заявок от детей и взрослых со всего мира. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, география стран-участников премии в этом году расширилась.

«В новом сезоне уже поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых – Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана. Это означает, что мы все говорим на одном языке – языке экологии. Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ», – отметила Радионова.

В третьем сезоне проекта введены три новых номинации – «Экология души», «Экотуризм» и «Экопросвещение», в которых могут участвовать взрослые, в том числе студенты, педагоги, наставники, «серебряные» волонтеры. Самому младшему участнику на сегодняшний день 6 лет, самому старшему – 65.

В рамках премии проводится конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя. По словам организаторов, это животное - талисман премии.

«В мае мы объявили конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя, чтобы привлечь внимание к теме сохранения живого символа Арктики, и уже получили живой отклик со стороны, в первую очередь, детей», - рассказала Радионова.

По ее словам, дети сделали медведей из глины, остатков пластилина, из рогоза и других материалов.

«Экология – дело каждого» – ежегодная премия Росприроднадзора, она учреждена в 2021 году и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Заявки на участие в третьем сезоне принимаются с 1 марта по 1 октября.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, НИУ ВШЭ, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», газета «Ведомости», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.