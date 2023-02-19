Рекордное число участников сдали добровольный квалификационный экзамен 2022 года

Испытание прошли участники со всей России и из-за границы. Они представляли 567 российских вузов (это 78,5% от всех вузов страны). Экзамен сдавали по 70 профессиям семи направлений, в том числе самым новым - интернету вещей, цифровым технологиям в строительстве и другим.Партнерами проекта стали 117 партнеров российских компаний.

«331 участник получит стажировки и трудоустройство в компаниях по профильным профессиям», - написал мэр россиской столицы в своем Telergam-канале.

В этом году добровольный квалификационный экзамен пройдет 6 апреля. Собянин напомнил, что наиболее успешные студенты смогут получить предложение о работе и претендовать на оплачиваемые стажировки.