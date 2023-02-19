Рекордное число участников сдали добровольный квалификационный экзамен 2022 года

Более 27 тысяч человек участвовали в сдаче добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) в 2022 году. Это рекорд, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Испытание прошли участники со всей России и из-за границы. Они представляли 567 российских вузов (это 78,5% от всех вузов страны). Экзамен сдавали по 70 профессиям семи направлений, в том числе самым новым - интернету вещей, цифровым технологиям в строительстве и другим.Партнерами проекта стали 117 партнеров российских компаний.

«331 участник получит стажировки и трудоустройство в компаниях по профильным профессиям», - написал мэр россиской столицы в своем Telergam-канале.

В этом году добровольный квалификационный экзамен пройдет 6 апреля. Собянин напомнил, что наиболее успешные студенты смогут получить предложение о работе и претендовать на оплачиваемые стажировки.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:СобянинЭкзаменыМосква
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