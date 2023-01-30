В Совфеде предложили индексировать пенсии работающим пенсионерам

Индексацию пенсий работающих пенсионеров предложил возобновить сенатор Василий Иконников. Он считает, что данная мера позволит привлечь в экономику квалифицированных специалистов, сообщает РИА Новости.

«В первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг», - сказал Иконников.

Парламентарий полагает, что российские пенсионеры отказываются выходить на работу из-за того, что в таком случае лишаются права на повышение пенсии.

Индексация пенсий была приостановлена в 2015 году. По разным оценкам пенсия не индексируется 8-10 миллионам россиян, которые продолжают работать.

Работающие пенсионеры, как говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста, прохождение индексации и восстановление на работе. В тоже время, как следует из данных ПФР и Росстата, число работающих пенсионеров в России снизилось почти до минимума за 18 лет. На 1 октября число работающих на пенсии россиян составило 8,1 млн человек. Таким образом, их число стало почти минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 млн).

