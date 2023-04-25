Реконструкцию трех набережных завершат в этом году в Москве
В текущем году планируется завершить благоустройство трех столичных набережных, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, реконструкция набережной Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до Московского центрального кольца (МЦК) завершена уже на 90%. Наполовину закончены строительно-монтажные работы на Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной, а также Симоновской от Крутицкой набережной до жилого комплекса «РиверСкай».
Глава строительного департамента Москвы отметил, что также в 2023 году начнутся работы на набережных в Нагатинской пойме и Сабурово. В период с 2024 по 2026 годы планируется завершить строительство участка набережной от парка «Фили» до театра «Мастерская П.Н.Фоменко», Карамышевской и Шелепихинской набережных, а также участка Симоновской набережной от ЖК «РиверСкай» до третьего транспортного кольца (ТТК), добавил Загрутдинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru