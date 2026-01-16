В Совфеде просят ФАС проверить цены на воду и продукты на АЗС
Практика завышения цен на АЗС оказалась в фокусе внимания Совета Федерации, сообщают «Известия».
Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что на платных трассах вода дороже в пять раз. Также завышены цены на товары первой необходимости. Парламентарий направил официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу.
Он указывает, что в условиях отсутствия альтернатив предприниматели могут искусственно завышать цены, а наценки в 200-500%, что недопустимо. Сенатор призывает не только провести проверку, но и наладить постоянный антимонопольный мониторинг заправочных станций по всей стране, аналогичный борьбе с картельными сговорами.
«Мы посмотрели на АЗС, которые находятся не на платных дорогах, там, конечно, наценка меньше, но она тоже достигает порядка 200–300%», — подчеркнул Гибатдинов.
Ранее торговые сети ответили на жалобы ФАС о завышенных ценах на продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
