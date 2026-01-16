Сальдо заявил, что имущество олигархов Украины в Херсонской области перешло России

Всё движимое и недвижимое имущество олигархов Украины в Херсонской области перешло в собственность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

В Севастополе национализировали имущество 11 организаций, помогавших Киеву

По его словам, в настоящее время ведется работа по его оформлению. Глава области указал, что такого имущества много.

Губернатор также отметил, что большая часть национализированного имущества останется в области и «будет служить людям», остальная перейдет в федеральную собственность.

Ранее под национализацию в Крыму попали активы около 500 граждан и юрлиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаОлигархиХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры