Сальдо заявил, что имущество олигархов Украины в Херсонской области перешло России

По его словам, в настоящее время ведется работа по его оформлению. Глава области указал, что такого имущества много.

Губернатор также отметил, что большая часть национализированного имущества останется в области и «будет служить людям», остальная перейдет в федеральную собственность.

Ранее под национализацию в Крыму попали активы около 500 граждан и юрлиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

