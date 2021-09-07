«Рэкетир на пенсии» посочувствовал Быкову: оказался не востребован властью
Авторитетный писатель Михаил Орский считает организатора двойного убийства в начале 90-х бизнесмена Быкова типичным персонажем для своего времени и сожалеет, что он оказался не востребован сейчас.
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима за организацию убийств в 1994 году. Защита заявила, что намерена обжаловать приговор. По версии следствия, у предпринимателя возник конфликт из-за денег с членом его «преступной группировки» Александром Наумовым, а когда рядом с его автомобилем прогремел взрыв, он заподозрил своих подельников в попытке его убийства. После этого Наумов и Кирилл Войтенко были убиты.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что Быков мог быть причастным к убийствам в начале 1990-х, однако выразил сожаление, что такие личности, как он оказались не востребованы сейчас.
«Кто не без греха? Допускаю, что в 1990-е годы его путь был сопряжен с кровью, насилием, но, безусловно, это яркий, харизматичный и сильный человек, который пользуется большой популярностью в Красноярском крае. Считаю, что огромная беда нашей страны, что власть устроена так, что такие харизматики ею не востребованы. Во власти во многом, если не считать самого верха, серые, покорные исполнители. В этом беда, что у власти не получается использовать таких людей, как Быков, как, допустим, Иван Грозный использовал Ермака для покорения Сибири. Как граф Потемкин использовал греческих разбойников, которые спустились с гор и лучше всех воевали против турок. Самый яркий пример – английские пираты, самый известный из которых Фрэнсис Дрейк получил рыцарский титул и звание адмирала королевского флота за свои битвы против испанской армады», - напомнил Орский.
По словам автора романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», в России подобные персонажи ушли вместе с 1990-ми.
«У нас все такие люди сгинули в 1990-х, они продолжили череду лишних людей, как Онегин, Печорин, Чацкий. Оказались не востребованы», - считает Орский.
Анатолий Быков был заключен под стражу с мая прошлого года. Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Быкова по ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). Дело слушалось с участием присяжных заседателей, которые 31 августа вынесли обвинительный вердикт. Также в отношении Быкова расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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