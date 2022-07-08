Рейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии

Так, из аэропорта «Магас» начнут выполняться рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Нижневартовск.

Дважды в неделю можно будет улететь в Петербург и Сочи, и один раз в неделю будут доступны рейсы в Тюмень и Нижневартовск.

Аэропорт Магас находится в 30 км от столицы Ингушетии. С 2021 года имеет статус международного.

