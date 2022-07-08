Рейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии

Рейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив может быть запущен до конца года

Так, из аэропорта «Магас» начнут выполняться рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Нижневартовск.

Дважды в неделю можно будет улететь в Петербург и Сочи, и один раз в неделю будут доступны рейсы в Тюмень и Нижневартовск.

Аэропорт Магас находится в 30 км от столицы Ингушетии. С 2021 года имеет статус международного.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнгушетияАэропорт
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