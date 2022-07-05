Прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив может быть запущен до конца года

Планируется, что рейс будет выполнять перевозчик Red Wings, который базируется в аэропорте Махачкалы. Как сообщили в аэропорту, в настоящее время ведется документальная проверка транспортной безопасности воздушной гавани.

В текущем году Red Wings открыли рейсы в Узбекистан и Киргизию из Махачкалы. Также планируется открытие рейсов в Алма-Ату (Казахстан).

