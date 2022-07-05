Прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив может быть запущен до конца года
5 июля 202219:34
Прямой перелет по маршруту Махачкала - Тель-Авив (Израиль) может быть запущен до конца года. Об этом сообщает ТАСС.
Планируется, что рейс будет выполнять перевозчик Red Wings, который базируется в аэропорте Махачкалы. Как сообщили в аэропорту, в настоящее время ведется документальная проверка транспортной безопасности воздушной гавани.
В текущем году Red Wings открыли рейсы в Узбекистан и Киргизию из Махачкалы. Также планируется открытие рейсов в Алма-Ату (Казахстан).
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5 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru