Рейс Улан-Удэ – Владивосток на четыре часа задержали из-за снега

Пассажиры, которые должны были вечером 30 ноября вылететь из Улан-Удэ во Владивосток, ждали взлета более четырех часов, сообщает «РЕН ТВ».

В Новокузнецке из-за тумана на 15 часов задержали рейсы в Москву

Задержки были связаны с погодными условиями. Вылету самолетов мешал сильный снег. В настоящее время рейсы выпускаются планово.

Рейс Улан-Удэ – Владивосток также вылетел. Службы аэропорта работают в авральном режиме.

Ранее авиалайнер Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданская АвиацияЗадержка РейсовАэрофлот

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