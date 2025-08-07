Рейс Москва-Сочи сел в Астрахани после сигнала о тревоге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, подал сигнал тревоги и совершил посадку на запасном аэродроме в Астрахани. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Как отметили в компании, в самолете AirbusA321 сработала сигнализация, не позволявшая безопасно продолжить полет. Известно, что борт передал код тревоги 7700, который сообщает о возникновении чрезвычайной ситуации, требующей внимания.
«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром», – сообщила авиакомпания.
Самолет благополучно сел в Астрахани. После осмотра борта были обнаружены следы задымления в багажном отсеке. Для отправки пассажиров в пункт назначения готовят резервный самолет.
Ранее воздушное судно, летевшее из Ижевска в Махачкалу, подало сигнал бедствия над Каспийским морем. Позже борт успешно приземлился в махачкалинском аэропорту, пишет «Свободная пресса».
